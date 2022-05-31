Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek mini eteği ve göbek dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Aman tanrım bu ne güzellik'

Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek mini eteği ve göbek dekoltesiyle ortalığı yıktı! 'Aman tanrım bu ne güzellik'

Baba dizisinde Elif karakterine hayat veren Dilara Aksüyek, sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını paylaştı. Güzelliği ve fit vücuduyla büyüleyen Aksüyek'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Oyunculuğa Evlerden Biri dizisiyle adım atan Dilara Aksüyek, daha sonra Merhamet, Kadim Dostum, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizilerinde rol aldı.

İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği İpek Boran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Aksüyek, ardından Arıza ve Baş Belası dizilerinde boy gösterdi.

Şimdilerde Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı dizide Elif karakterine hayat veren Aksüyek, güzelliğiyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Kariyerinin yanı sıra cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Aksüyek, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dilara Aksüyek'ten mini etekli pozlar

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Dilara Aksüyek, mini eteği ve göbeğini açıkta bırakan mini bluzuyla poz verdi.

Verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Aksüyek, güzelliği ve fit vücuduyla kendisine hayran bıraktı.

Saçlarını tepede toplayan ve kombinini kusursuz bir makyajla tamamlayan Aksüyek'in kareleri, binlerce beğeni ve yorum aldı.

34 yaşındaki oyuncuya, ''Aman tanrım bu ne güzellik'', ''Böyle bir güzellik mi olur'', ''Muhteşem ötesi'', ''Peri kızı'', ''Prenses gibisin'' gibi yorumlar geldi.