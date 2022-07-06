Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek tekneden paylaştı, vücudundaki dövmeler beğenildi! 'Hayal gibisin'

Baba dizisinde Elif karakterine hayat veren oyuncu Dilara Aksüyek, tatilden paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, cesur sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Kıyafet seçimleri ve açıklamaları ile dikkatleri çeken Aksüyek, tatilin keyfini çıkartıyor.

34 yaşındaki Dilara Aksüyek, tekneden pozlar yayınladı.

Dövmeleri dikkat çekti

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu paylaşımlarıyla güzelliğini gözler önüne sererken, vücudunu saran dövmeleri dikkat çekti.

Birçok dövmesi olan Dilara Aksüyek, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o pozlar...