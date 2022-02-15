Baba'nın Emin'i Haluk Bilginer'in 12 yıllık eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış...

Oscar ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, uzun bir aranın ardından Show TV'nin yeni dizisi Baba ile ekranlara döndü. Dizide Emin Saruhanlı karakterine hayat verecek olan Bilginer'in eşi de tanıdık çıktı.

Netflix'te yayınlanan ''Şahsiyet'' adlı dizi ile Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçilen ünlü oyuncu Haluk Bilginer, projeler konusunda oldukça seçici...

En çok teklif alan isimlerden olan Haluk Bilginer, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyordu.

Son dönemlerde rol aldığı sinema filmleri ve dijital projelerle adından söz ettiren Bilginer, ekran orucunu bozdu.

Oscar ödüllü oyuncu, bu akşam itibarıyla yayın hayatına başlayacak olan Show TV'nin yeni dizisi Baba ile izleyici karşısına çıkacak.

Dizide Emin Saruhanlı karakterine hayat verecek olan Haluk Bilginer, yine yeteneğini konuşturacak ve herkese oyunculuk dersi verecek.

Kariyeri boyunca hafızamızdan silemeyeceğimiz birçok rolü üstlenen Bilginer, oyunculuğu kadar gönül ilişkileri ile de gündemde olan biri...

Ünlü oyuncunun 12 yıl evli kaldığı eski eşinin Arka Sokaklar'ın yıldızı olduğunu duyanlar ise şaşıp kalıyor.

ZUHAL OCAY İLE EVLİYDİ

Haluk Bilginer, "Gecenin Öteki Yüzü" filminin setinde tanıştığı ve Türkiye'nin hayran olduğu bir kadın olan Zuhal Olcay ile 1992 yılında evlendi. Ancak ünlü çift, 12 yıl süren evliliklerini 2004 yılında sonlandırdı.

Zuhal Olcay, Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zahide Müdür karakteriyle akıllarda yer edinmişti.

Haluk Bilginer, 2006 yılında Aşkın Nur Yengi ile nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten Nazlı adında bir kızları oldu. Bilginer, Aşkın Nur Yengi'yle olan evliliğini de 2012 yılında bitirdi.

Ünlü çift, 6 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha verdi ve ikili 2018 yılında barışıp aynı eve taşındı.