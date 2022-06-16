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    Baba'nın İlhan'ı sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Dudak dudağa aşk pozu...

    Baba dizisindeki İlhan karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Hakan Kurtal, sevgilisiyle bir karesini Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 17:59
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    Baba'nın İlhan'ı sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Dudak dudağa aşk pozu...

    Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile genç yetenek Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisi, yayın hayatına devam ediyor.

    Ay Yapım imzalı, Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizinin kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi oyuncular da yer alıyor.

    Dizide İlhan karakterini canlandıran Hakan Kurtaş, hem performansı hem de karizmasıyla beğenilen isimler arasında.

    Sevgilisiyle dudak dudağa

    Hakan Kurtaş'ın özel hayatı merak ediliyordu. Kurtaş, sevgilisi Pınar Bulut ile dudak dudağa çekilmiş pozunu ilk kez paylaştı.

    34 yaşındaki Hakan Kurtaş (34), yaklaşık 2.5 yıldır 40 yaşındaki senarist Pınar Bulut ile aşk yaşıyor.

    "Mucize Doktor"un setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikiliden Hakan Kurtaş, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Hakan Kurtaş, "Gülmek için yaratılmış" notunu düştü.

    Baba nın İlhan ı sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Dudak dudağa aşk pozu... #1

    Baba nın İlhan ı sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Dudak dudağa aşk pozu... #2

    Baba nın İlhan ı sır gibi sakladığı sevgilisini paylaştı! Dudak dudağa aşk pozu... #3


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