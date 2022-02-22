Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş bir dönem Ezel'in yıldızıyla aşk yaşamış! Dolu dizgin aşkın hazin sonu...

Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş bir dönem Ezel'in yıldızıyla aşk yaşamış! Dolu dizgin aşkın hazin sonu...

Baba dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, eski aşkıyla gündeme geldi. Sarıtaş'ın, bir dönem Ezel'in güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başrollerinde Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel ve Berk Atan'n yer aldığı Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Sarıtaş, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekti.

Performansının yanı sıra yakışıklılığı ve sesiyle de adından söz ettirmeyi başaran Tolga Sarıtaş, dizide Ali Mertoğlu karakterine hayat verdi.

Sarıtaş, asıl çıkışını ise başrolünü Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Burak Sevinç ve Aybüke Pusat gibi isimlerle paylaştığı Söz dizisiyle yaşadı.

Dizide hayat verdiği Yavuz karakteriyle milyonların beğenisini kazanan genç oyuncu, başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı Baba dizisiyle ekranlara döndü.

Baba dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle de beğeni toplayan Sarıtaş, eski aşkıyla gündeme geldi.

EZEL'İN YILDIZIYLA AŞK YAŞAMIŞ

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, bir dönem, Ezel dizisinde hayat verdiği Banu Uysal karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadı.

Tolga Sarıtaş ve Berrak Tüzünataç'ın ilişkisi, 2014 yılında birlikte rol aldıkları Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştı.

Ünlü çift, dolu dizgin bir aşk yaşamıştı. Hatta Berrak Tüzünataç, eski sevgilisi Tolga Sarıtaş'ın yeni sevgilisi Zeynep Mayruk'un tasarımları için objektif karşısına geçmişti.

ŞİMDİ ÜNLÜ MODACIYLA AŞK YAŞIYOR

Tolga Sarıtaş, 2019 yılında İzmirli moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile olan aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ilan etmişti.

İlk olarak Levent'te bir mekanda görüntülenen çift, ilk başlarda objektiflerden köşe bucak saklanmışlardı. Ancak aşkları iyice duyulduktan sonra kendileri fotoğraf yayınlamaya başladı.