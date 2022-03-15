Baba'nın Kübra'sı Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi Arka Sıradakiler'in yıldızıymış! Kendisinden 14 yaş büyük...

Baba dizisinde hayat verdiği Kübra karakteriyle dikkati çeken genç oyuncu Damlasu İkizoğlu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. İkizoğlu'nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

1998 yılında Antalya'da dünyaya gelen Damlasu İkizoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Kamera Önü Oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamladı.

Birçok tiyatro oyununda başarı ile sahne alan Damlasu İkizoğlu, kamera deneyimini ilk olarak reklam filmleri ile gerçekleştirdi.

2020 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan İkizoğlu, asıl çıkışını ise Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Melisa karakteriyle yaşadı.

Şimdilerde Show TV'nin iddialı dizisi Baba'da Kübra karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damlasu İkizoğlu, başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor. Hakkında araştırma yapanlar, genç oyuncunun sevgilisini görünce şaşırıyor.

ORAL ÖZER İLE AŞK YAŞIYOR

Baba'nın Kübra'sı Damlasu İkizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan İkizoğlu, sevgilisiyle çekildikleri kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

24 yaşındaki yaşındaki güzel oyuncu, bir süredir ünlü oyuncu 38 yaşındaki ünlü oyuncu Oral Özer ile aşk yaşıyor.

Oral Özer, bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de hayat verdiği Sedat karakteriyle adını duyurmuştu.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Oral Özer, 2020 yılının haziran ayında sevgilisi Damlasu İkizoğlu'na evlenme teklifi etmiş ve İkizoğlu'ndan ''Evet'' cevabını almıştı.

Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer, o anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

İkizoğlu, paylaşımına ''Ne şahane gün. Ve nasıl seviyorum seni. İyi ki hayatımdasın, iyi ki uzatmaya karar verdik bu iyi ki'leri… 23.06.20'' notunu düşmüştü.