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    • Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın 5 yıldır aşk yaşadığı eşine bakın! Yasak Elma'da fırtına gibi esiyor

    Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın 5 yıldır aşk yaşadığı eşine bakın! Yasak Elma'da fırtına gibi esiyor

    Baba dizisinde canlandırdığı Şahika rolüyle dikkati çeken Zeynep Tuğçe Bayat, eşiyle gündeme geldi. Bayat'ın Yasak Elma dizisinin yıldızıyla evli olduğunu öğrenenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:59
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    Baba'nın Şahika'sı Zeynep Tuğçe Bayat'ın 5 yıldır aşk yaşadığı eşine bakın! Yasak Elma'da fırtına gibi esiyor

    Oyunculuk kariyerine bir döneme damga vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler ile başlayan Zeynep Tuğçe Bayat, daha sonra Gönülçelen dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

    Yıldız Masalı, Ah Neriman, Çilek Kokusu, Afili Aşk gibi yapımlarda boy gösteren Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Targun Hatun karakteriyle adından söz ettirdi.

    Şimdilerde başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bayat, dizide Şahika Saruhanlı karakterine hayat veriyor.

    Başarılı performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Bayat'ın özel hayatı merak ediliyor.

    Hakkında araştırma yapan izleyiciler, güzel oyuncunun evli olduğu ismi gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

    Yasak Elma'nın yıldızıyla evli

    Zeynep Tuğçe Bayat, 2010 yılında Gönülçelen dizisinde tanıştığı meslektaşı Cansel Elçin ile 2017 yılında aşk yaşamaya başladı.

    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, 23 Ağustos 2020 tarihinde dünyaevine girdi.

    Cansel Elçin, başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Dizinin 11 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına çıkan Elçin, dizide Cenk karakterine hayat veriyor.

    Baba nın Şahika sı Zeynep Tuğçe Bayat ın 5 yıldır aşk yaşadığı eşine bakın! Yasak Elma da fırtına gibi esiyor #1

    Baba nın Şahika sı Zeynep Tuğçe Bayat ın 5 yıldır aşk yaşadığı eşine bakın! Yasak Elma da fırtına gibi esiyor #2


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