'Babası tarafından istismar edildi' iddiası! Melisa Döngel kimdir?

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, yaşadığı taciz olayı ile gündeme geldi. Bunun üzerine Melisa Döngel'in hayatı merak konusu oldu. Peki Melisa Döngel kimdir?

''Sen Çal Kapımı'' adlı dizide yıldızı parlayan ve şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da rol alan oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği öne sürüldü.

Yaşanan bu olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Döngel'in, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu belirtildi.

Melisa Döngel hakkında ortaya çıkan iddialar, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitter kullanıcıları, ''#YalnızDeğilsin MelisaDöngel'' başlığıyla oyuncunun yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

Peki Melisa Döngel kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Melisa Dönel'in hayatı hakkında merak edilenler...

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

25 Ekim 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı ''Elif'' dizisi ile yaşayan Melisa Döngel, ''Arka Sokaklar'' ve ''Hangimiz Sevmedik'' dizilerinde rol almıştır.

FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Bizim Hikaye'' dizisinde Deniz karakterine hayat veren ünlü oyuncu, son olarak FOX TV'de ekranlara gelen, başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı ''Sen Çal Kapımı'' dizisinde Ceren karakterine hayat vermiştir.

Şimdilerde yine FOX TV ekranlarında yayımlanan yeni romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'da Çağla karakterine hayat vermektedir.