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    Babasının kopyası! Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi

    MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Şef’in 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte sosyal medya pozlarıyla Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya...
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 21:00
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    Babasının kopyası! Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi

    TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı.

    Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin biri olmaya devam ediyor.

    Sivri dilli üslubuyla yarışmacıların korktuğu isim olarak algılanan Mehmet Yalçınkaya’nın Sude adında bir kızı ve Utkan adında bir oğlu bulunuyor.

    "TATLI SERT BABANIN SEMPATİK KIZI"

    Mehmet Şefi bu kez gündeme taşıyan ise güzelliği ile dikkat çeken kızı Sude oldu...

    Babası Mehmet Yalçınkaya’nın sinirli olarak anılmasına üzülen Sude Yalçınkaya sosyal medyayı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    SUDE YALÇINKAYA

    18 yaşında olan ve Utku Yalçınkaya adından bir de abisi olan Sude Yalçınkaya anneleri ile aralarının çok iyi olduğunu söylüyor. Kendi Youtube kanalında eğlenceli içerikle üreten genç kız, pek çok hayranı da peşinden sürüklüyor.

    İşte Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude...

    Babasının kopyası! Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi #1

    Babasının kopyası! Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi #2

    Babasının kopyası! Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi #3

    Babasının kopyası! Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi #4

    Babasının kopyası! Mehmet Şef in kızı Sude Yalçınkaya adeta büyüledi #5

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