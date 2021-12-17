Babasının kopyası! Yılın oyuncusu Salih Bademci'nin minik kızı 'İklim'e bakın...

Bu sene gerçekleştirdiği 3 proje ile yılın oyuncusu ödülüne layık görülen Salih Bademci'nin minik kızı İklim tatlılığıyla dişleri kamaştırdı. İşte baba kız pozları...

2021 yılında yıldızı parlayan başarılı oyuncu Salih Bademci, TV dizisi Yalancı, Blu TV dizisi İlk ve Son ve Netflix yapımı Kulüp dizisiyle adeta reyting rekorları kırdı.

GQ Yılın Oyuncusu Ödülü'ne layık görülen Salih Bademci, sahnede duygusal anlar yaşadı.

Oyunculuğunu konuşturan 37 yaşındaki Bademci, bir yandan da baba olma heyecanı yaşıyor.

SALİH BADEMCİ'NİN KIZI "İKLİM"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 2015 yılında hayatını birleştiren Salih Bademci, kızı İklim ile pozlarını da sık sık paylaşıyor.

Takipçileri ise paylaşımları beğeni ve yorum yaparak yakından takip ediyor.

İşte Salih Bademci ve kızı İklim'in baba-kız pozlarından kareler...