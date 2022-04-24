'Bacaklar hariç her yerin açık be' Sibil Çetinkaya dekoltenin dozunu fena kaçırdı! Görenin nutku tutuldu

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın paylaştığı kareler, görenleri şaşırttı. Güzelliği ve kusursuz fiziği ile şov yapan fenomen, dekoltesi ile hayranlarından yorum ve beğeni aldı.

10 Mayıs 1994 yılında dünyaya dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, sosyal medya sayesinde hayatımıza girdi ve herkesin tanıdığı bir isim haline geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okuyan ve Londra'da oyunculuk eğitimi alan Çetinkaya, Instagram alanında kendisini göstermeye başladı.

En büyük hayalinin oyunculuk olduğunu söylemesine rağmen sosyal medya fenomeni olan Çetinkaya, Youtube üzerinden video ve vloglar yayınlıyor.

Sosyetenin tanınmış simaları ile arkadaşlık yapan ve giydikleriyle olay olan Sibil, cesur pozlarıyla konuşulan isimlerden birisi..

Son olarak Dila Tarkan'ın Yunanistan'da yapılan düğününde giydiği kıyafetle dikkati çeken Sibil Çetinkaya, yine dekolteli kareleriyle gündem oldu.

Sibil Çetinkaya'nın dekolteli karelerini gören hayranları beğeni yağdırırken, yorum yapmayı ise ihmal etmedi.

Sibil Çetinkaya'dan fizik şov

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden oyunculuk eğitimi alan ancak sosyal medya alanında fenomen olan Sibil Çetinkaya, konuşulmaya devam ediliyor.

LAMDA Akademisi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan güzel isim, giydiği kıyafetler ve dekolteleri ile hayranlarından yorum ve beğeni alıyor.

Cesur bir tarzı olan ve güzelliğini sergilemekten kaçınmayan Sibil Çetinkaya, hayranlarından gelen yorumlardan ise oldukça memnun.. Bazı hayranları eleştirirken bazı hayranları ise giyimiyle örnek olduğunu söylüyor.