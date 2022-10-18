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- Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: "Nazar değmesin sana"
Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: "Nazar değmesin sana"
Daha önce Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel, süper minili paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Erçel'e takipçilerden "Nazar değmesin sana" yorumları yağdı.
- 18.10.2022 - 17:41
Bir dönem Kerem Bürsin ile başrollerde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle bilinen oyuncu Hande Erçel, Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda yer almıştı. Oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmaya devam ediyor.
24 Kasım 1993