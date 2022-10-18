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    • Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: "Nazar değmesin sana"

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: "Nazar değmesin sana"

    Daha önce Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları gibi pek çok dizide rol alan Hande Erçel, süper minili paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Erçel'e takipçilerden "Nazar değmesin sana" yorumları yağdı.
    • 18.10.2022 - 17:41
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    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana'

    Bir dönem Kerem Bürsin ile başrollerde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisiyle bilinen oyuncu Hande Erçel, Halka, Güneşin Kızları gibi pek çok farklı yapımda yer almıştı. Oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme gelen Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmaya devam ediyor.

    24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen ve 28 yaşında olduğu bilinen Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştır. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılan ismin burada ikinci olduğu bilinmektedir.

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #1

    Erçel, 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde rol almıştır ve sonrasında Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Hayat Uzun karakterini canlandırmıştır. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü hak eden isim, 2020-2021 senelerinde ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştır.

    "Nazar değmesin sana"

    Erçel bu kez süper minili pozuyla sosyal medyayı salladı. Siyah mini elbisesiyle poz veren ve fitliği ile dikkat çeken isme takipçilerinden binlerce beğeni yağarken, ünlü ismin takipçilerinden "Çok güzelsin","Nazar değmesin sana","Endamına hayran kaldım" yorumları geldi.

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #2

    İşte Hande Erçel'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #3

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #4

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #5

    Bacakları ve fit fiziği olay oldu! Hande Erçel süper minili paylaşımıyla mest etti: 'Nazar değmesin sana' #6



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