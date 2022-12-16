Bacaklarını açarak poz verdi! Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı 'sen neymişsin' dedirtti...

Bacaklarını açarak poz verdi! Yalı Çapkını'nın hizmetçi Sultan'ı 'sen neymişsin' dedirtti...

Yalı Çapkını 'Sultan' olarak karşımıza çıkan İrem Altuğ'un sosyal medyadaki halleri izleyicileri şaşırttı.

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını oyuncu kadrosu ve konusuyla reytinglerde adından söz ettiriyor.

Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Demir, Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosundan İrem Altuğ dizide 'Hizmetçi Sultan' rolüne canlandırıyor. Ferit ile yasak aşk yaşayan ve çocuğu olan Sultan, izleyicilerin merceği altında.

42 yaşındaki İrem Altuğ, Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

Sosyal medyada dikkat çekti

Öte yandan İrem Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor.

Instagram'da hayatına dair paylaşımlar yapan Altuğ, cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Çekiciliği ve yaşını hiç göstermeyen pozlarıyla beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti'nin Sultanı'nı görenler tanımakta zorlandı.

İşte paylaşımlarından bazıları...