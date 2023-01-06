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    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley'in üstünde...

    Şeyma Subaşı'nın araba üstünde verdiği değişik pozlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 14:05
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    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley'in üstünde...

    Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla da magazin gündemini meşgul ediyor.

    32 yaşındaki Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ile yine gündem olmayı başardı.

    Miami'den vazgeçemeyen Şeyma, bu kez araba üstünde inanılmaz pozlar verdi.

    Şeyma'nın Bentley keyfi

    Lüks hayatını paylaşmaktan geri durmayan Şeyma Subaşı, Bentley marka araçtaki pozlarıyla şaşırttı.

    Mini şortuyla arabanın üzerine sere serpe uzana Şubaşı, bir oturdu bir kalktı.

    Her karesiyle eleştiri oklarını üstüne çeken ünlü isim, yine hedef oldu. Kimisi tarzını ve tavrını yorumlarken, kimileri ise beğenmeden geçemedi.

    İşte o kareler...

    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley in üstünde... #1

    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley in üstünde... #2

    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley in üstünde... #3

    Bacaklarını gökyüzüne kaldırdı! Şeyma Subaşı mini şortuyla Bentley in üstünde... #4


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