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    Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi oyuncuları kimler? Bad Boys 3 konusu, oyuncuları ve karakterleri

    Filmseverler ekran başına! Gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmlerinden biri olan Bad Boys serisinin üçüncüsü izleyicilerle buluşuyor. İşte filmin konusu ve oyuncuları...
    • 03.01.2023 - 13:42
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    Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi oyuncuları kimler? Bad Boys 3 konusu, oyuncuları ve karakterleri

    Bu akşam ilk kez ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi 2020 yılında vizyona girmişti.

    Gişe rekorları kıran aksiyon ve polisiye filmi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk kez televizyon ekranlarında olacak.

    Will Smith'in en sevilen filmlerinden biri olan Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetildi. Ayrıca filmin başrolünde yıldız oyuncu Martin Lawrence da yer alıyor.

    Filmseveler, heyecan dolu Bad Boys: Her  Zaman Çılgın filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte mrak edilenler...

    Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi konusu

    Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi, uyuşturucuya karşı savaşan iki polisi anlatıyor. Narkotikten sorumlu olan Mike Lowery ve Marcus Burnnet, uyuşturucu baronu olan Armando Armas’ın peşine düşüyor. Ancak onu yakalamak pek de kolay değil. Armando aynı zamanda soğuk kanlı bir katildir.

    Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi oyuncuları kimler? Bad Boys 3 konusu, oyuncuları ve karakterleri #1

    Bad Boys: Her Zaman Çılgın oyuncuları

    • Will Smith - Mike Lowrey
    • Michael Bay - Wedding M. C
    • Vanessa Hudgens - Kelly
    • Jacob Scipio - Armando Armas
    • Joe Pantoliano - Kaptan Howard
    • Paola Núñez - Rita
    • Alexander Ludwig - Dorn
    • Kate del Castillo - Isabel Aretas
    • Charles Melton - Rafe
    • DJ Khaled - Manny the Butcher
    • Nicky Jam - Zway-Lo
    • Theresa Randle - Theresa Burnett

    Bad Boys: Her zaman Çılgın filmi oyuncuları kimler? Bad Boys 3 konusu, oyuncuları ve karakterleri #2


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