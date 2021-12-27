Badboy'ların kralı: Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını bir de şimdi görün

Badboy'ların kralı: Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ını bir de şimdi görün

ir döneme damga vuran 'Yılan Hikayesi' dizisinde 'Kürşat' karakterine hayat veren Tunca Aydoğan şimdiki halini görenler, yıllar öncesine gidiyor...

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi dizisi, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrol oynadığı dizi, kült diziler listesine girdi.

Ancak Yılan Hikayesi denilince akla gelen bir isim var ki, "kötü karakter" denilince Türk televizyon tarihinde akıllara gelen ilk karakterlerden biri olan yerini aldı.

YILAN HİKAYESİ'NİN KÜRŞAT'I

Kürşat karakteri, sinsi ve akıllı planlarıyla "Sizi ben vurmayacağım, çünkü susturucumu arabada unuttum" sözüyle hatırlara adeta kazındı.

Kürşat'ı oynayan usta oyuncu Tunca Aydoğan, birçok başarılı yapımda daha rol aldı.

10 Haziran 1967 doğumlu olan Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde büyük çıkış yakalamıştı. ‘Aşk Yeniden’ dizisinde rol alan Tunca Aydoğan son olarak EDHO ile seyirci karşısına çıktı.

Yılan Hikayesi'ni hatırlayanlar "Kürşat ne yapıyor" merak ediyor...

İşte 54 yaşındaki Tunca Aydoğan'ın son hali...