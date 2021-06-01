Badem Şekeri filmi nerede çekildi? Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları..

Badem Şekeri filmi nerede çekildi? Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları..

Anadolu’da geçen komedi filmi Badem Şekeri, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Badem Şekeri filmi nerede çekildi? İşte Badem Şekeri konusu ve oyuncu kadrosu..

Başrollerinde Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yer aldığı Badem Şekeri filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz ve Aydın Bulut'un oturduğu, senaryosunu ise Alper Erze'nin kaleme aldığı romantik komedi türündeki Badem Şekeri filmi, 2017 yılında vizyona girdi.

Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları ise oldukça merak ediliyor. Peki Badem Şekeri nerede çekildi? İşte Badem Şekeri filmi konusu ve oyuncuları...

BADEM ŞEKERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Badem Şekeri filminin çekimleri çoğunlukla Çanakkale şehrinde yapıldı. Ayvacık ilçesinde yer alan Çamkalabak ve Behramkale'de de çekimleri yapılan film, Ege'nin doğal ve huzur verici manzarasını seyirciye hissettirecek.

BADEM ŞEKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat'ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet'i bir sürpriz beklemektedir. Aşağıdelice köyünün muhtarı Bahri, ''Köye doktor getireceğim.'' vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır.

Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet'i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet'in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle ''Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı'' kendilerince kafa bulurlar Mehmet'le…

Ancak köylünün bilmediği Mehmet'in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet'in tek tesellisi Ayşe olur. Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.

BADEM ŞEKERİ OYUNCULARI KİMLER?