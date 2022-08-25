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    Bahar Candan çırılçıplak fotoğraf paylaşınca... "Hemen sil hemen.."

    İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Bahar Candan, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    • 25.08.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 16:19
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    Bahar Candan çırılçıplak fotoğraf paylaşınca... 'Hemen sil hemen..'

    17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Candan, İşte Benim Sitilim yarışması ile hayatımıza girdi.

    Hukuk bölümünde eğitim gören ve yarışmadaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Candan, sosyal medyada ise fenomen haline geldi.

    Yürüyüşü ve konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, yarışmadan sonra "Dondurma Gibisin" isimli bir şarkı çıkardı.

    Bu şarkıdan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan moda programlarına katılan Candan, sosyal medyada cesur kareler ve söylemler yapıyor.

    Paylaştığı cesur kareler ile eleştiri yağmuruna tutulan Bahar Candan, gelen yorumları ise önemsemiyor.

    Son olarak aynanın karşısında poz veren Bahar Candan, yine hayranlarını şaşırtmayı başardı.

    Candan'a yorum yapanlar, "Hemen sil bu fotoğrafı" demeden geçemedi...

    Bahar Candan'dan yeni kare

    Yaptığı her hareketi ile olay olan Bahar Candan, son pozu ile yine gündeme geldi.

    Her paylaştığı kare sayesinde konuşulan ve yorum yağmuruna tutulan Candan, bu defa hayranlarını sinirlendirdi.

    Bahar Candan, çıplak şekilde aynı karşısında oturup poz verdi. Sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Candan, pozun yarısını sansürledi.

    Bahar Candan'ın pozunu görenler rahatsız oldu ve "Bunu hemen sil" yorumları yağdırdı.

    İŞTE O KARE

    Bahar Candan çırılçıplak fotoğraf paylaşınca... 'Hemen sil hemen..' #1


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