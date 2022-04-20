Bahar Candan firikik verdi, gören küçük dilini yuttu! 'Bu şekilde sokağa nasıl çıkarsın?'

Bahar Candan firikik verdi, gören küçük dilini yuttu! 'Bu şekilde sokağa nasıl çıkarsın?'

İşte Benim Stilim ile ünlenen ve sonrasında bir sosyal medya fenomenine dönüşen Bahar Candan, paylaştığı son kare ile olay oldu. Ünlü ismin eteğinin kısalığı, herkesin eleştirisini aldı.

17 Şubat 1998 yılında İstnabul'da dünyaya gelen Bahar Candan, ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışması sayesinde ünlendi.

Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" iki şarkısı var.

Şarkılarından ziyade İşte Benim Stilim'deki halleriyle gündem olan Bahar Candan, sosyal medya pozlarıyla eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Paylaştığı cesur pozlarıyla görenleri hayrete düşüren Bahar Candan'ın son pozu yine görenleri hayrete düşürdü.

İddialı fotoğraflarına gelen yorumlara dayanamayan Bahar Candan, fotoğrafını yoruma kapatmak zorunda kaldı.

Ancak ünlü isim fotoğrafını kapatmasına rağmen eleştiri dolu yorumlardan ve haberlere konu olmaktan kurtulamadı.

Bahar Candan'ın son tarzı olay oldu!

Her karesi ile olay olan Bahar Candan son olarak, mini elbisesiyle çekildiği cesur bir pozunu paylaştı.

Fenomen isme takipçilerinden beğeni gelirken, bazıları ise eleştirinin dozunu kaçırdı. Eleştiri dolu yorumlara dayanamayan Candan, paylaşımını kapattı.

Candan yaptığı paylaşıma, "Cindirella bir ayakkabıdan masal yarattı, ben neden yaratmayayım" notunu düştü.