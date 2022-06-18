Bahar Candan küvetten paylaştı, yorumlar yıkıldı! 'Bu kadar olmaz, sen iyice şaşırdın'

Bahar Candan küvetten paylaştı, yorumlar yıkıldı! 'Bu kadar olmaz, sen iyice şaşırdın'

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın paylaşımları ilgi çekmeye devam ediyor. Her paylaşımı ile olay olan Candan, küvetten pozunu paylaşınca eleştirilerin hedefi haline geldi.

17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bahar Candan, İşte Benim Stilim ile adını duyurmayı başardı.

Bu yarışmadan sonra adını duyuran ve birçok projede boy gösteren Bahar Candan, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ablası Nihal Candan ile birlikte sosyal medya üzerinden gündem olan Bahar Candan, geçtiğimiz haftalarda hesabındaki parayı paylaşmıştı.

Her hareketi ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen Candan, Instagram hesabından paylaştığı son pozla olay oldu.

Son olarak küvetten bir pozunu paylaşan Bahar Candan, yine sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

Hem iyi hem kötü yorumların hedefinde olan Candan, olumsuz olanlara aldırış etmeden paylaşım yapmaya devam ediyor.

Bahar Candan'ın küvet sefası

11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'a pek çok insan parasının kaynağını sordu.

Yaptığı bu hareketle dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, uzun süre sosyal medya üzerinden konuşulmayı başardı.

Bahar Candan gündem olduktan sonra bu defa da küvette banyo yaparken yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Suda bacaklarını paylaşan Candan, fotoğrafına, "Ben köpüksüz severim. Ya siz?" notunu düştü.