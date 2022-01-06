Bahar Candan'ın koltuk altı ikiye böldü! Kıl mı yoksa gölge mi?

Bahar Candan'ın koltuk altı ikiye böldü! Kıl mı yoksa gölge mi?

Al Sana Haber programının yorumcularından olan Bahar Candan, son yaptığı paylaşımla olay oldu. Koltuk altına dikkati çeken sosyal medya kullanıcıları, ikiye bölündü.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ve tavırlarıyla dikkati çeken Bahar Candan, Al Sana Haber programıyla ekrana çıkıyor.

Her hareketi ve kıyafetiyle sık sık gündeme gelen Candan, Instagram'ı aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Sosyal medyada 552 bin takipçili bir hesaba sahip olan ve takipçileri için paylaşım yapan Candan, son fotoğrafı ile yeniden gündem oldu.

Her anını takipçilerinin beğenisine sunan Bahar Candan, lüks otomobilinden bir paylaşım yaptı.

Mini eteği ile yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken Candan'ın koltuk altı Instagram takipçilerini rahatsız etti.

BAHAR CANDAN'IN KOLTUK ALTI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Lüks yaşantısıyla herkesi şaşırtan ve zaman zaman eleştirilen Bahar Candan, son olarak arabasının içinde poz verdi.

Ancak Candan'ın bu pozu hayranlarını pek mutlu etmedi. Kimi Candan'ın göğüs dekoltesine takılırken kimi ise koltuk altına dair yorumlar yaptı. Hayranları Bahar Candan'ın koltuk altında kıl olduğunu ima etti.

"KOLTUK ALTINDA KIL MI VAR?"

Bahar Candan'ın pozuna gelen yorumlar genellikle koltuk altının temiz olmadığı yönündeydi. Sosyal medya fenomenine gelen yorumlardan bazıları şöyle: