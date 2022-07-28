TV8 ekranlarının stil yarışması Doya Doya Moda'nın dikkat çeken yarışmacısı Banu Teker, tavırlarıyla fenomen Bahar Candan'ı anımsattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan eğlence ve moda programı Doya Doya Moda, yeni sezona başladı.

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran yarışmanın jüri koltuğunda bazı değişimler oldu.

Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Serdar Uzuntaş'ın oturduğu programa bu sene yeni bir isim dahil edildi.

Seray Sever'in ikiz bebekleri nedeniyle programa bu yıl katılamamasının ardından, yerine Yasemin Yılmaz Doya Doya moda jürisi oldu.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda yarışması birbirinden hırslı yarışmacılarıyla karşımıza çıktı.

Bu yarışmacılar birisi de Banu Teker oldu.

Programının dikkat çeken isimlerinden olan Banu Teker'ın tavrı, İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Bahar Candan'a benzetildi.

Jüri üyerilerinin karşısına çıkan yarışmacının stüdyoda yoga yaptığı anlar ise ilginç dakikalar yaşattı.

Bahar Candan'ın kopyası Doya Doya Moda yarışmasında yoga yaptı