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Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Sazan Sarmalı'nın içerisinde yer aldıkları iddia edilen kardeşlerden Bahar Candan ise eski görüntü ve videolarıyla gündem oldu.
Bahar Candan'ın Armanğan Çağlayan'ın bir programına katıldığı ve orda maaş karşılığı arkadaş aradığı ortaya çıktı.
Maaşlı arkadaş aramış!
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Bahar Candan'ın, "5.000 TL maaş, SGK ve 3 öğün yemek karşılığı arkadaş aradığını" söylediği görüntüler dikkat çekti!
Kendisine maaşlı arkadaş arayan Bahar Candan, iş ilanını Instagram hesabından da paylaşmıştı.