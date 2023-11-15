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Bahar Candan'ın o videosu olay oldu: 5.000 TL maaş, SGK ve 3 öğün yemek karşılığı bakın ne istemiş!

Bahar Candan'ın o videosu olay oldu: 5.000 TL maaş, SGK ve 3 öğün yemek karşılığı bakın ne istemiş! Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili ilginç detaylar gelmeye devam ediyor.