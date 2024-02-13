Show TV’nin merakla beklenen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? başlıyor.
büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan dizi, salı günleri yayınlanacak.
Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan dizi, saat 20.00'da ekrana gelecek.
Peki, Bahar dizi konusu nedir? Bahar dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...
Bahar dizi konusu
Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.
Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Oyuncu kadrosu
Demet Evgar (Bahar)
Buğra Gülsoy (Evren)
Mehmet Yılmaz Ak (Timur)
Ecem Özkaya
Füsun Demirel
Elit Andaç Çam
Demirhan Demircioğlu
Nil Sude Albayrak
Sena Kalıp
Alisa Sezen Sever
Hatice Aslan
Bahar 1.bölüm
Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.