Bahar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? "Uyanmaya hazır mısın" Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, Show TV'de başlıyor. Diziyi merak edenler konusu ve oyuncu kadrosuna dair detayları araştırıyor.

ensonhaber.com

Show TV’nin merakla beklenen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi ‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? başlıyor.

büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan dizi, salı günleri yayınlanacak.

Oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimleri buluşturan dizi, saat 20.00'da ekrana gelecek.

Peki, Bahar dizi konusu nedir? Bahar dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler...

Bahar dizi konusu

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar’ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur’un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Oyuncu kadrosu

Demet Evgar (Bahar)

Buğra Gülsoy (Evren)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur)

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

Bahar 1.bölüm

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)’yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar’ın hastalığıyla sarsılır. Bahar’ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.