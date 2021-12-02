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- Bahar ile Kartal'ın düğünü şenlenecek! Üç Kuruş'a bakın kim geliyor...
Bahar ile Kartal'ın düğünü şenlenecek! Üç Kuruş'a bakın kim geliyor...
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 12:21
Konusu ve kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Üç Kuruş, Çukur'un boşluğunu doldurdu.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde izleyici Bahar ve Kartal'ın düğününe tanıklık edecek.
Eğlenceli geçeceği tahmin edilen ve çok merak edilen düğünle ilgili detaylar gelmeye başladı.
TARIK MENGÜÇ SÜRPRİZİ
Show TV'de pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin 6. bölümüne şarkıcı Tarık Mengüç konuk olacak.
Mengüç dizide Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ve Bahar'ın (Nesrin Cavadzade) düğününde sahne alacak.
BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Saçlarını rolü için sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni hali, saç ve sakallarını yıllardır sarı renkte görmeye alışık olduğumuz şarkıcı Tarık Mengüç'e benzetilmişti.