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Bahar ile Kartal'ın düğünü şenlenecek! Üç Kuruş'a bakın kim geliyor...

Bahar ile Kartal'ın düğünü şenlenecek! Üç Kuruş'a bakın kim geliyor...

Fenomen Roman dizisi Üç Kuruş'un yeni bölümüne ünlü bir Romanın konuk olması izleyicinin dikkatini çekti. Şarkıcı Tarık Mengüç, sahne performansıyla Bahar ve Kartal'ın düğününe damga vuracak.