Bahar Öztan kimdir? Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatı ve biyografisi..

3 kez kanseri yenerek hayata tutunan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Peki Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bodrum'da kendisine ait otelin içindeki evinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kanser hastalığını üç kez yenerek hayata sıkı sıkı tutunan ve kanser hastalarına umut veren Bahar Öztan'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Bu paylaşımların ardından Bahar Öztan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Bahar Öztan, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı ''Doktor Civanım'' filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Peki, Bahar Öztan kimdir? İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatı ve biyografisi...

BAHAR ÖZTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Bahar Öztan, İstanbul'da büyümüştür. İlk kez Elidor reklamıyla ekranlarda boy gösteren sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır.

Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni toplamıştır. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almamış ve kısa süre sonra, ''Şaşkın Milyoner'' filmiyle sinema hayatına adım atmıştır.

BÜLENT ERSOY VE SEDA SAYAN İLE ÇALIŞTI

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başlamıştır. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürmüştür.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başlayan güzel oyuncu, 1993 yılında evlenmiş ve iki yıl sonra bir oğlu olmuştur. 1999 yılında Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açmıştır.

2001 yılında Amerika'ya gitmiş ancak 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşen Öztan, 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, ''Aşk Kapıyı Çalınca'' ve ayrıca Erler Film'in çektiği ''Görgüsüzler'' dizilerinde rol almıştır.

2012 yılında ''Yeşilçam Sokağı'' programını sunmuş ve 2014 yılında ''Başkanın Kızı'' filminde yer almıştır. Yıldız oyuncu, 2015 yılında yumurtalık kanseri teşhisi sonrası tedaviye başlasa da 2017 yılında hastalı telkrar nüksetmiş ve ameliyat olmak zorunda kalmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER