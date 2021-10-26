Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz neden ayrıldı? 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası'

Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz neden ayrıldı? 'Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası'

Uzun bir süredir Trabzonspor'da top koşturan Dorukhan Toköz'le aşk yaşayan Bahar Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Şahin ve Toköz'ün geçtiğimiz hafta ayrıldığı öğrenildi.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen şu sıralar ise Trabzonspor'da top koşturan Dorukhan Toköz'le aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Dorukhan için sık sık Trabzon'a gittiği bilinen Bahar Şahin'in ilişkisine nazar değdi ve çiftin geçtiğimiz hafta ayrıldığı öğrenildi.

İkilinin evleneceği konuşulurken ani bir kararla ayrılması hem magazin basınını hem de takipçilerini şok etti.

Toköz ve Şahin bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Şahin'den bazı göndermeli paylaşımlar geldi.

Bu paylaşımların ardından, "Bahar Şahin aldatıldı mı?" sorusu gündeme taşındı ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Bahar Şahin aldatıldı mı? Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz neden ayrıldı? İşte detaylar...

BAHAR ŞAHİN ALDATILDI MI?

Dorukhan Toköz ile Bahar Şahin, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Ayrılık sonrası Bahar Şahin, 'ihanet' vurgusu yapan paylaşımları gündeme geldi.

Oyuncu, "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla ihanete uğradığını ima etti.

Paylaşımlarına devam eden Şahin, "Parası neyse verelim de doy artık şu karıya kıza." dedi. Bahar Şahin, daha sonra bu paylaşımları kaldırdı.