Bahar'ın Doktor Evren'i Buğra Gülsoy'un ilk eşi şoke etti! Boşanma sebebi bakın neymiş... Bahar dizisinde rol alan Buğra Gülsoy'un özel hayatına mercek tutanlar, bir zamanlar evli olduğu ismi duyunca şaşırdı.

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Aslında mimarlık mezunu olan ama hayallerinin peşinden giderek oyunculuğa yönelen Buğra Gülsoy, adımını tiyatro sahnelerine attı.

2008 yılında Kanal D'de yayımlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, yükselişi de yakaladı.

Unutulmaz, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan Buğra Gülsoy, şimdilerde Bahar dizisinde adından söz ettiriyor.

Aslen Ankaralı olan 43 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla da merak ediliyor. Özellikle Buğra Gülsoy'un evli olup olmadığı araştırılırken, ilk eşini duyanlar şoke oluyor.

Burcu Kara-Buğra Gülsoy evliliği

Buğra Gülsoy, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde rol aldığı dönemlerde meslektaşı Burcu Kara ile yolları kesişti.

Büyük bir aşk yaşamaya başlayan çift, nikah masasına oturdu.

Buğra Gülsoy, verdiği bir röportajda tanışmalarını şöyle anlattı:

“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisindeki senaryo yazarımız Hilal Saral’ın eşinin kafe açılışında tanıştık. Bir süre görüştük, birbirimizi tanımaya başladık. Sonra beraber Ankara’ya gittik, doğup büyüdüğüm mahalleyi gösterdim, çocukluğumu anlattım. “Ben çocukluğumu burada geçirdim, şu anda seninle buradayım ve hayatımın bundan sonrasını da seninle geçirmek istiyorum” dedim. Sonrasında da hemen evlendik.

2011 yılında evlenen Buğra Gülsoy ve Burcu Kara, 1 yıl yürütebildi. Ünlü çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı.

Tek celsede bitti

11 aylık evliliğin ardından eşi Buğra Gülsoy’a İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açan Kara, ‘evlilikle bağdaşmayan ağır kusurlu davranışları’ olduğunu öne sürmüş, “Evliliği sürdürme planı yoktu. Kusurum olmadığı halde evi terk etti. Boşanmak istediğini bana cep mesajıyla bildirdi” demişti.

Buğra Gülsoy, boşanmanın nedenini ise şu sözleriyle açıkladı:

"Aile içinde olan meselenin aile içinde kalması gerektiğine inanıyorum. Burcu ile hayata baktığımız pencereler birbirinden farklıydı."