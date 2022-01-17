Bahisler açıldı! Yargı dizisinde Avukat Engin'i öldüren kadın kim?

Yargı dizisinin son bölümünde, tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkan Ceylin, Engin'in uzun saçlı birisi tarafından öldürüldüğünü hatırladı. Peki, Engin'in katili Neva hakim mi yoksa Laçin mi?

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, 16 Ocak 2022 Pazar akşamı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde; Ilgaz, Ceylin'in cinayet gecesini hatırlaması için ona yardımcı olmaya çalışırken bazı gerçekler su yüzüne çıktı.

Ilgaz, Ceylin'in olay gecesi yaşadıklarını hatırlaması için Engin'in arabasına gizlice bindiğinde çalan şarkıyı açtı.

Yavaş yavaş gecenin detaylarını gözlerinin önüne getiren Ceylin, ormana kadar nasıl gittiklerini hatırladı. Ormanda Engin'e silahı doğrulttuğu sırada birinin kafasına vurduğunu ve vuran kişinin bir kadın olduğunu söyledi.

Öte yandan Ceylin, Engin'i öldüren kadının saçlarının şampuan koktuğunu belirtirken ekranda sarı, düz ve uzun saçlar gözüktü. Peki Engin'i öldüren kim? Neva hakim mi yoksa Laçin mi?

ENGİN'İ ÖLDÜREN KADIN KİM?

Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin, tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden çıkarken olay yerinde bazı şeyleri anımsamaya başladı. Engin'in katilinin olay mahallinde olan uzun sarı saçlı birisinin olduğu netleşti.

Engin'in katili konusunda, şimdilik elde sadece uzun sarı saçlar ve saat detayı bulunuyor. Bunun yanı sıra olay yerinde 4. bir erkek kişinin de olduğu tahmin ediliyor.

Eğer Neva olay yerinde ise Cüneyt'in de olay yerinde çıkacağı belirtiliyor. Eğer olay yerinde olan Engin'in annesi Laçin ise gizli sevgilisi şoförü de olay yerinde olabilir.

Annesi, yasak aşkını bildiği ve kendisini tehdit ettiği için Engin'i öldürmüş ya da öldürtmüş olabilir. Diğer yandan, Neva hakim ise mesleğinden olma korkusu ile bu işi yapmış ya da yaptırmış olabilir.