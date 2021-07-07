Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı: Bora ve Ada buzları eritiyor

Baht Oyunu dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu’nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Salı akşamı Kanal D’de…

Yeni dizi Baht Oyunu dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı da görücüye çıktı.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

Dizinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde araları bozulan Ada ve Bora'nın yakınlaştığı sahneler dikkat çekti. Peki Baht Oyunu yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baht Oyunu 5. bölüm fragmanı..

Baht Oyunu 5. Bölüm Fragmanı VİDEO

BAHT OYUNU 4. BÖLÜM

Baht Oyunu 4. son bölümde; Ada, Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora’nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora’nın Ada’ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir.

Ali’nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora’nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.