Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Bayram tatili nedeniyle ekran macerasına ara veren Baht Oyunu dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Peki Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? İşte Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı...

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Baht Oyunu, bayram tatili nedeniyle ekran macerasına bir haftalık ara verdi.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı ARC Film imzalı dizisi Baht Oyunu, 6. bölümü ile 27 Temmuz Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Baht Oyunu'nun yayınlanan 6. bölüm 2. fragmanında; Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alacak.

Fragmanda, Bora'nın kampta Ada ile uyuması dikkat çekerken, dans aktivitesinin de ikili arasında kıskançlık krizi yarattığı görüldü. İşte, Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların özeti...

Baht Oyunu 6. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

Bora ve Ada'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar Tuğçe'yle konuşur. Ada, Rüzgar'la aralarında bir şey olmadığına dair Bora'yı ikna etmeye çalışır. Öte yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir.