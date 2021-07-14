Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı: Bora ve Ada'nın yakınlaşması tüm oyunu bozuyor!

Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı: Bora ve Ada'nın yakınlaşması tüm oyunu bozuyor!

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'i buluşturan Baht Oyunu dizisinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Baht Oyunu'nun 6. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu, dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi.

İlk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada' eğlenceli hikayesini konu edinen dizi, 5. bölümüyle reytinglerde zirveye oynadı.

Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Baht Oyunu'nun merakla beklenen 6. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Son bölümde araları bozulan Ada ve Bora'nın yakınlaştığı sahneler merak uyandırdı. Peki Baht Oyunu yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baht Oyunu 6. bölüm fragmanı...

Baht Oyunu 6. Bölüm Fragmanı İZLE

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Baht Oyunu 6. bölümde, Bora ve Ada'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar Tuğçe'yle konuşur. Ada, Rüzgar'la aralarında bir şey olmadığına dair Bora'yı ikna etmeye çalışır.

Öte yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir. Baht Oyunu yeni bölümüyle 27 Temmuz Salı 20.00'da Kanal D'de!