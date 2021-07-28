Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı: Bora'dan beklemeyen hamle

Baht Oyunu dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu’nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baht Oyunu 3 Ağustos 2021 Salı akşamı Kanal D’de…

Yeni dizi Baht Oyunu dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı da görücüye çıktı.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

Dizinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde; Bora ve Ada'nın aşk ve tutkunun dansı olan tango şovu ekrana geldi

Peki Baht Oyunu yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Baht Oyunu 7. bölüm fragmanı..

Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı VİDEO

BAHT OYUNU 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 7. bölüm fragmanında Ada’ya dair bazı yalanlar ortaya çıkar ve Bora Ada’nın şirketle ilişkisinin kesilmesini ister. Birçok yalanın içine düştüğünü fark eden Bora sonunda Ada’nın daha fazla hayatında olmasını istemez. Ada ve Rüzgar’ın kurdukları oyun artık sonuna yaklaşıyor.