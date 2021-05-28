Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Baht Oyunu konusu ve oyuncuları

Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Baht Oyunu konusu ve oyuncuları

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'i bir araya getiren Baht Oyunu dizisi, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baht Oyunu ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aranıyor. İşte Baht Oyunu konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı yeni dizi Baht Oyunu, Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yaz dizisi olarak karşımıza çıkan dizinin ilk tanıtım fragmanı da yayımlandı.

Son olarak Hekimoğlu dizisinde oldukça başarılı bir performans sergileyen başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz ve partneri Cemre Baysel'in hayranları, Baht Oyunu dizisi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Baht Oyunu konusu ve oyuncu kadrosu...

BAHT OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin yeni dizisi ARC Film imzalı Baht Oyunu'nun yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Serdar Gözelekli'nin oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın kaleme aldığı Baht Oyunu dizisi, 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada’nın eğlenceli hikayesini konu alan diziden gelen fotoğraflar ve tanıtım fragmanı, ikilinin hayranlarını sevindirdi.

BAHT OYUNU KONUSU

Romantik komedi türünde olan Baht Oyunu dizisinde, aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada’nın eğlenceli hikayesi ekranlara yansıtılacak.

İlk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın evlilik hayalleri vardır ve aşık olduğu patronuyla evlenmek için hayal kurmaktadır.

BAHT OYUNU OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda;

İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor.