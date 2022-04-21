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    • Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Yok böyle bir güzellik'

    Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Yok böyle bir güzellik'

    Senden Daha Güzel dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Cemre Baysel, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Dekolteli ve yırtmaçlı elbiseleriyle poz veren güzel oyuncu, sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 16:45
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    Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! 'Yok böyle bir güzellik'

    Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel, oyunculuğa 2014 yılında rol aldığı Yeşil Deniz dizisiyle başladı.

    Daha sonra İsimsizler, Payitaht: Abdülhamid, Elimi Bırakma, Ramo, Sol Yanım dizilerinde rol alan Cemre Baysel, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülüne layık görüldü.

    Son olarak Baht Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Baysel, dizide canlandırdığı Ada karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

    Dizideki partneri Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşamaya başlayan Baysel, bir süre dinlendikten sonra ekranlara dönmeye karar verdi.

    Güzel oyuncu, şimdilerde başrolünü Burak Çelik ile paylaşacağı Senden Daha Güzel dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Sosyal medyayı salladı

    Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Cemre Baysel, son olarak özel bir çekim için kamera karşısına geçti.

    Kusursuz makyajı, giydiği derin dekolteli ve yırtmaçlı elbiseleriyle parıldayan Cemre Baysel, takipçilerinden tam not aldı.

    23 yaşındaki oyuncunun çekimdeki kareleri, Instagram ve Twitter'ın gündemine oturdu.

    Hayranları, güzel oyuncuya ''Yok böyle bir güzellik'', ''Muhteşemsin'', ''Sonunda beklediğimize değdi'', ''Yıldız gibi parlıyosun'' yorumları yaptı.

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #1

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #2

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #3

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #4

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #5

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #6

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #7

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #8

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #9

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #10

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #11

    Baht Oyunu nun Ada sı Cemre Baysel dekolteli ve yırtmaçlı pozlarıyla ortalığı yıktı! Yok böyle bir güzellik #12


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