Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel'in biyografisi

Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandıran başrol oyuncusu Cemre Baysel hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Baht Oyunu, 15 Haziran 2021 Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkıyor.

Diziyi izleyenler, "Baht Oyunu Ada kim, Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Yeşil Deniz isimli dizi ile yaşayan Cemre Baysel hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

İşte Baht Oyunu Ada karakterini canlandıran Cemre Bayselin hayatı ve oynadığı diziler...

BAHT OYUNU ADA KARAKTERİ

Ada, Bursalı bir ailenin kızı. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş. İki teyzesi ve eniştesiyle büyümüş. Küçük bir kasabada ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetli.

Herkesle çok kolay iletişim kurar ve bundan zevk alır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşur. Gözlem yeteneği güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenir.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 boyunda ve 53 kilo.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.

Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada'yı canlandırıyor.