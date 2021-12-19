Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in asıl mesleği sizi çok şaşırtacak!

Baht Oyunu'nun Ada'sı Cemre Baysel'in asıl mesleği sizi çok şaşırtacak!

Baht Oyunu dizisinde dikkatleri üzerine çeken Cemre Baysel, hayatına dair detaylarla gündem oldu. Başarılı ve güzel oyuncunun okuduğu bölümü duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ARC Film imzalı Baht Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çekti.

Başrolü Aytaç Şaşmaz'la paylaşan güzel oyuncu, Ada karakterini seyirciye geçirmeyi başardı.

Rolün altından başarıyla kalkan ve İzmirli olduğu bilinen Baysel, Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.

Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ve Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu gönlünü, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz'a kaptırdı.

Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Baysel'in okuduğu bölümü duyan hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Oyuncunun hayatına dair detaylı araştırma yapan hayranlar, Baysel'e okuduğu bölümü çok yakıştırdı.

CEMRE BAYSEL'İN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde adını duyurmayı başardı.

Elimi Bırakma dizisinde de Melis karakterine hayat veren Baysel, Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti.

Seçtiği bölüme rağmen oyunculuk yapan genç yıldız, ekranların parlayan yüzü oldu. Daha önce birçok projede yer alan Baysel'in oynadığı diziler şu şekilde;