Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz hakkındaki gerçekler şaşırttı! Meğer o da bunlara inanıyormuş...

Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz hakkındaki gerçekler şaşırttı! Meğer o da bunlara inanıyormuş...

Kanal D'nin sevilen dizisi Baht Oyunu'nun oyuncuları Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, Onedio adlı internet sitesinde hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Aytaç Şaşmaz, batıl inançlarını anlattı.

Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Baht Oyunu'nda Bora karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz ile Ada karakterini canlandıran Cemre Baysel, Onedio'da hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

İki oyuncu da dizide hayat verdikleri karakterler gibi bazı batıl inançlarının olduğunu söyledi.

Cemre Baysel, ''Nazara ve kötü enerjiye inanıyorum'' dedi.

''CAM KIRILDI MI PRADAN KAÇARIM''

24 yaşındaki yakışıklı oyuncu Şaşmaz ise ''Annem sönmüş ateşin külüne asla bastırmazdı. Hâlâ da basmam. Merdivenin altından geçmem, cam kırıldı mı oradan kaçarım.'' açıklamasını yaptı.

Gerçek hayatta Bora karakterine aşık olabileceğini dile getiren Baysel, ''Çok bağırıyor ama sinirine hâkim olacak. Sakin, efendi olundu mu Bora’ya âşık olunur.'' ifadelerini kullandı.

Aytaç Şaşmaz da ''Ben de Ada’nın enerjisine aşık olurdum.'' dedi.