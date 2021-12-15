Baht Oyunu'nun yıldızı Aytaç Şaşmaz'dan bomba anlaşma! Bakın hangi projeyle el sıkıştı

Baht Oyunu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz, dizisi final yapar yapmaz yeni projesini seçti. Şaşmaz, ''İlk Göktürk'' adlı sinema filminde İstemi karakterine hayat verecek.

Başarılı oyuncu Aytaç Şaşmaz, son olarak Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Baht Oyunu ile izleyici karşısına çıktı.

Baht Oyunu'nda başrolü Cemre Baysel ile paylaşan Aytaç Şaşmaz, hayat verdiği Bora karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizideki uyumları çok beğenilen Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, aşk yaşamaya başladı.

Dizinin sıkı takipçilerinin tüm itirazlarına rağmen final yaparak ekranlara veda eden Baht Oyunu dizisi, Aytaç Şaşmaz'ın popülerliğini artırdı.

Baht Oyunu dizisinin final yapmasının ardından ünlü oyuncunun yeni sezonda ne yapacağı hayranları tarafından merak konusu oldu.

Sonunda kararını veren Aytaç Şaşmaz, başarılı yönetmen Alper Çağlar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ''İlk Göktürk'' adlı sinema filminin başrol oyuncusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde 'İstemi' karakterine hayat verecek olan Aytaç Şaşmaz, okçuluk derslerine başladı.

Uzun ve zorlu bir arama süreci içine girdiğini anlatan Alper Çağlar, şöyle konuştu:

''Performans potansiyeli, iyi niyet, yaş, etnik fenotip ve projenin görülmemiş uzun çekim süresi hesaba katıldığında bu karar beni aylarca meşgul etti. Ses tonundan, bakışlarıyla sessiz oyunculuğa kadar, benim kadar baskın bir yönetmenin tavsiyelerini anında uygulayacak sağduyuya ve sabra sahip 2019’dan beri aradığım bu filmin “false nine” forveti Aytaç Şaşmaz olacak.

Aytaç’ın rolünün önüne geçmeyecek alçakgönüllü karakteri ve karşılaşacağımız zorlukları anlattığımda gözü pek bir güler yüzlülük ile motive olması güzel bir dostluğun başlangıcı olacağını söylüyor. Yörükleri kayırıyorum diyenleriniz olacak; doğrudur. Bu casting sürecinde bir sonraki açıklama Bumin olacak…''