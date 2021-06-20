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- Bahtiyar Engin kimdir? Menajerimi Ara konuğu Bahtiyar Engin'in biyografisi
Bahtiyar Engin kimdir? Menajerimi Ara konuğu Bahtiyar Engin'in biyografisi
- Haber Merkezi
- 20.06.2021 - 17:22
Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Menajerimi Ara'nın 42. yeni bölümüne, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da Tuncay karakterine hayat veren Bahtiyar Engin konuk oluyor.
Seslendirme sanatçılığı da yapan Bahtiyar Engin ''Yüzüklerin Efendisi'' filminde Gollum karakterine yaptığı seslendirme ile oldukça beğeni toplamıştı.
Peki Bahtiyar Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Menajerimi Ara konuğu usta oyuncu Bahtiyar Engin'in biyografisi...
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Bahtiyar Engin, 1983 yılında Ordu Lisesi'ni bitirmiş ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan Engin, 2006-2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.
Sanat, tiyatro, dublaj, sinema ve televizyon gibi birçok alanda faaliyet gösteren Bahtiyar Engin oyunculuk ve tiyatro alanında ödüller almaya hak kazanmıştır. Ayrıca yönetmenlik geçmişi de bulunan başarılı sanatçı, Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi (Psycho) Türkçe seslendirmiştir.
FİLMOGRAFİ
- Jet Sosyete (2018) - Zeki (13. bölüm)
- Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
- Ali Baba ve Yedi Cüceler - 2015
- The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) - 2015[1]
- Ulan İstanbul - Vahid Akça - (Konuk Oyuncu) - 2014
- Pek Yakında - Efektçi Ali - 2014
- Kurtlar Vadisi Pusu Adsız - 2014
- Aşk Oyunu - 2014
- Karınca Kapanı - 2014
- Galip Derviş - Plakçı (Konuk Oyuncu) - 2013
- Ben Onu Çok Sevdim - Mükerrem Sarol - 2013
- Yalan Dünya - 2012
- Keşanlı Ali Destanı - 2012
- Crysis Warhead - 2009
- Orada - 2009
- Benim Annem Bir Melek - 2008
- Kollama-2008
- Kabadayı-2007
- Göbek Bağı - 2007
- Semum - 2007
- Avrupa Yakası (dizi) - 2006
- Hokkabaz- 2006
- Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006
- İnşaat - 2003
- Vizontele Tuuba - 2003
- Ölümsüz Aşk - 2003
- Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
- Üzgünüm Leyla - 2000
- Parça Pinçik - 2000
- Bizim Çocuklar - 2000
- Yılan Hikayesi - 1999
- Laleli'de Bir Azize - 1998
- Tatlı Kaçıklar - 1996
- Çiçek Taksi - 1995
- Şaban Askerde - 1993
- Teleflaş - 1992
- İz Peşinde - 1989
- Hanım - 1988
ÖDÜLLERİ
- 11. Savaş Dinçel Ödülleri: "En İyi Erkek Oyuncu" - 2018
- 16. Sadri Alışık Ödülleri: ''Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
- 15. Afife Tiyatro Ödülleri: "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu"