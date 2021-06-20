Bahtiyar Engin kimdir? Menajerimi Ara konuğu Bahtiyar Engin'in biyografisi

Son olarak EDHO dizisinde Tuncay karakterine hayat veren Bahtiyar Engin, Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara'ya konuk oluyor. Peki Menajerimi Ara konuğu Bahtiyar Engin kimdir? İşte hayatı..

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve başrollerinde Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, her hafta ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Menajerimi Ara'nın 42. yeni bölümüne, son olarak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO'da Tuncay karakterine hayat veren Bahtiyar Engin konuk oluyor.

Seslendirme sanatçılığı da yapan Bahtiyar Engin ''Yüzüklerin Efendisi'' filminde Gollum karakterine yaptığı seslendirme ile oldukça beğeni toplamıştı.

Peki Bahtiyar Engin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Menajerimi Ara konuğu usta oyuncu Bahtiyar Engin'in biyografisi...

BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

13 Ağustos 1965 tarihinde Ordu'da dünyaya gelen Bahtiyar Engin, 1983 yılında Ordu Lisesi'ni bitirmiş ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan Engin, 2006-2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuştur.

Sanat, tiyatro, dublaj, sinema ve televizyon gibi birçok alanda faaliyet gösteren Bahtiyar Engin oyunculuk ve tiyatro alanında ödüller almaya hak kazanmıştır. Ayrıca yönetmenlik geçmişi de bulunan başarılı sanatçı, Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi (Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

FİLMOGRAFİ

Jet Sosyete (2018) - Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler - 2015

The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) - 2015[1]

Ulan İstanbul - Vahid Akça - (Konuk Oyuncu) - 2014

Pek Yakında - Efektçi Ali - 2014

Kurtlar Vadisi Pusu Adsız - 2014

Aşk Oyunu - 2014

Karınca Kapanı - 2014

Galip Derviş - Plakçı (Konuk Oyuncu) - 2013

Ben Onu Çok Sevdim - Mükerrem Sarol - 2013

Yalan Dünya - 2012

Keşanlı Ali Destanı - 2012

Crysis Warhead - 2009

Orada - 2009

Benim Annem Bir Melek - 2008

Kollama-2008

Kabadayı-2007

Göbek Bağı - 2007

Semum - 2007

Avrupa Yakası (dizi) - 2006

Hokkabaz- 2006

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç - 2006

İnşaat - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Parça Pinçik - 2000

Bizim Çocuklar - 2000

Yılan Hikayesi - 1999

Laleli'de Bir Azize - 1998

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Şaban Askerde - 1993

Teleflaş - 1992

İz Peşinde - 1989

Hanım - 1988

ÖDÜLLERİ