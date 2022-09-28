BAKAN BİLGİN AÇIKLADI I 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI I 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

90 bin taşeron işçinin ne zaman kadroya gireceğine yönelik detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda da Bakan Bilgin'den açıklama geldi. Peki,90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamalarda açıkta kalan 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Bilgin açıklamasında;"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi…

Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var.

Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu. Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı.

Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Bunun akabinde taşeron işçilerinin kadroya alınacağı zaman ve kimleri kapsadığı merak edilmeye başlandı.

Peki, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? İşte yanıtı...

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek?



Bakan Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve meclis takvimine alınacağını belirtti.

Buna göre; 90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman gireceği Aralık ayında belli olacak.

Kimleri kapsıyor?

Bakan Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Detayların önümüzdeki günlerde Bakan Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.