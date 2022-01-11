Güzelliğiyle büyüledi! Aşk Mantık İntikam'ın Çınar'ı Burak Yörük'ün sevgilisine bakın

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çınar karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz'ı görenler gözlerini alamıyor. Yılmaz, güzelliğiyle herkesi büyülüyor.

1995 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Burak Yörük, anne ve babasının medya sektöründe yer alması nedeniyle oyunculukla henüz çocuk yaşlarda tanıştı.

Oyunculuğa 2002 yılında rol aldığı ''Sırlar Dünyası'' adlı diziyle adım atan Burak Yörük, Beykent Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

20 Dakika, Ben Onu Çok Sevdim, Baraj gibi yapımlarda boy gösteren Yörük, şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da rol alıyor.

Dizide, hayat verdiği Melisa Döngel'in kardeşi Çınar karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra yakışıklılığıyla da beğeni topluyor.

SİBİL ÇETİNKAYA İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden oyuncu, bir dönem fenomen Sibil Çetinkaya ile aşk yaşamıştı.

Burak Yörük'ün Sibil Çetinkaya'ya ihanet ettiği ve ikilinin bu nedenle ayrıldıkları öne sürülmüştü.

SEVGİLİSİ GÜZELLİĞİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Burak Yörük, şimdilerde tasarımcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

İşte Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz'ın Instagram paylaşımları...