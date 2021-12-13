Bakan gözünü alamıyor! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu'nun inanılmaz değişimi

Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakterine hayat veren Fırat Çöloğlu'nun yıllar içindeki değişimi, hayrete düşürdü. Yıllara meydan okuyan Çöloğlu, genç kızların yeni sevgilisi olma yolunda...

2007 yılında FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan kült dizi Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise genç kızların sevgilisi haline gelmiş ve posterlerinin oda duvarlarına asıldığı görülmüştü.

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

İbo karakterine hayat veren Fırat Çöloğlu, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Çöloğlu'nun geçtikçe daha da yakışıklı olması, takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Yıllara meydan okuyan Çöloğlu'nun son hali için ''Genç kızların yeni sevgilisi'' yorumları yapıldı.

Arka Sıradakiler dizisinin ardından tiyatro eğitimlerine devam eden 35 yaşındaki oyuncu, şimdilerde müzikle ilgileniyor.