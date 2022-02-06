Bakan gözünü alamıyor! Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan son haliyle 'Yok artık' dedirtti

Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırtıyor. 47 yaşındaki Çetinaslan, adeta yıllara meydan okuyor...

2007-2012 yılları arasında Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan kült dizi Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurmuş ve dönemin gençliğini ekranlara kilitlemeyi başarmıştı.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hamdi Alkan'ın oturduğu Arka Sıradakiler dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görmüştü.

Öğrencilerinin daha iyi yerlere gelmesini isteyen Kemal Hoca'nın verdiği hayat dersleri, izleyicilerin de kalbine işlemişti.

Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan Oktay karakteri ise genç kızların sevgilisi haline gelmiş ve posterlerinin oda duvarlarına asıldığı görülmüştü.Oktay karakterine ise Bülent Çetinaslan hayat vermişti. Başarılı performansıyla dikkat çeken Çetinaslan, dizinin final yapmasını ardından kayıplara karışmıştı.

DEĞİŞİMİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Arka Sıradakiler'in en sevilen karakterlerinden Oktay'a hayat veren Bülent Çetinaslan, Instagram hesabını takip edenler şaştı kaldı.

Yıllardır ekranlarda görünmeyen yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan için yıllar adeta durmuş gibi...

Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan, geçen yıllara rağmen eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde boy gösteren Bülent Çetinaslan'ın son hali, beğeni topladı.