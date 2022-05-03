Bakan gözünü alamıyor! Hayat Bilgisi'nin Süzme'si Kaan Yılmaz son haliyle 'Yok artık' dedirtti

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Süzme karakteriyle hafızalara kazınan Kaan Yılmaz, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. 37 yaşındaki Yılmaz'ın son halini görenler, onu tanımakta güçlük çekti.

Yönetmen koltuğunda Tarkan Karlıdağ'ın oturduğu, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vuran yapımlar arasına adını yazdırdı.

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yayınlandığı dönem izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Afet Öğretmen'in İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrenciler arasındaki ilişkiye, öğretmenin verdiği mesajlara ve öğrencilerin hayatlarına etkisini konu edinen dizi, 4 sezon sürdü.

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan efsane dizi, zaman zaman oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz ''Süzme'' oluyor.

Hemen herkes tarafından çok sevilen Süzme karakteri ise Kaan Yılmaz'ın başarılı oyunculuğuyla hayat bulmuştu.

''Süzme'' ilk rolüydü

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaan Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Adile Naşit Deneme Sahnesi'nde eğitim alan Kaan Yılmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği Süzme karakteriyle yaşadı.

Başrolünü Merve Boluğur ile paylaştığı Acemi Cadı dizisinde hayat verdiği Toygar karakteriyle ününü perçinleyen Yılmaz; Kadın İsterse, Çakıl Taşları, Şubat ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi projelerde rol aldı.

Son olarak 2019 yılında Payitaht Abdülhamid dizisiyle ekranda yer alan yakışıklı oyuncu, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Son haliyle herkesi şaşırttı

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Kaan Yılmaz, hayranlarıyla sosyal medya hesabından iletişim kurmaya devam ediyor.

Oyunculuğu bırakıp müzikle ilgilenmeye başlayan Kaan Yılmaz, müzik çalışmalarını YouTube hesabından paylaşıyor.

''Radyoroll'' adlı grupla müzik yapan ve sesiyle sevenlerini büyüleyen Yılmaz'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırtıyor.

37 yaşındaki oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yılmaz, sosyal medyada bazı takipçileri tarafından Johnny Depp'e benzetiliyor.