Balenciaga'nın yeni çantası 'market poşeti' sanıldı! Bir de fiyatına bakın...

Balenciaga'nın yeni çantası 'market poşeti' sanıldı! Bir de fiyatına bakın...

Lüks giyim markası Balenciaga'nın market poşetine benzeyen çantası gündem oldu. 18 bin lira fiyatı olan çanta ile sosyal medyada alay edildi.

Lüks giyim markaları arasında Türkiye'de de sıkça tercih edilen Balenciaga, magazin dünyasının yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de favorisi.

Giyim ve aksesuarları ile adeta moda dünyasına yön veren marka, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Fransa merkezli lüks moda markası Balenciaga tarafından İlkbahar 2022 koleksiyonunun bir parçası olarak satışa çıkarılan çantalar sosyal medyada alay konusu oldu.

1980'lerin ikonik çantalarına atıf yapan Balenciaga tasarımı çantanın fiyatı ise 925 sterlin yani yaklşaık 18 bin TL olarak paylaşıldı.

MARKET POŞETİNDEN HALLİCE

Sosyal medya kullanıcıları, satışa çıkmasının ardından kısa sürede gündem olan çantayı 50 kuruşluk market poşetlerine benzetti.

Ünlü Tesco süper marketin poşetinin Balenciaga ile aynı renk ve şeritli desene sahip olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Tasarımın 18 bin TL’lik fiyatı da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kişi Balenciaga yerine 50 kuruşluk Tesco poşeti ile gezmeyi tercih edeceğini söyleyen mesajlar paylaştı.

Balenciaga ise çantanın, ‘arketip çantasının modern bir yorumu’ olduğunu belirtti.