Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan gerçek adı nedir, nereli, kaç yaşında? Balık Ayhan hakkında..

Balık Ayhan lakabıyla tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Hayatına dair bilgiler merak edilen Balık Ayhan kimdir? İşte detaylar..

90'lı yıllarda çıkardığı ilk albümü 'Yaşayan Ruhlar'la Türkiye çapında ismini duyuran Balık Ayhan, sempatik tavırları ile sevilen müzisyenler arasında yer alıyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu olan Balık Ayhan, seyircilerin merak konusu oldu. Hayatına dair bilgiler hızla araştırılırken, gerçek ismi ve özel yaşamına dair detaylar da merak ediliyor.

Çocuk yaşlarında mahalle düğünlerinde başlayan vurmalı çalgılara olan ilgisi hiç bitmeyen Balık Ayhan, roman müziğinin tanınan isimleri arasındadır.

Peki Balık Ayhan kimdir? Balık Ayhan nereli, yaşı kaç, gerçek ismi ne? İşte Balık Ayhan hakkında merak edilenler..

BALIK AYHAN (AYHAN KÜÇÜKBOYACI) KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır.

Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan bir çok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Balık Ayhan, Allaha inanan bir insan olduğunu her tarafta Allah'ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu aktarmıştır.

Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.

2018 yılında İyi Parti ile siyaset hayatına atıldığı açıklanmıştır. Emine Küçükboyacı ile evli ve bu evliliğinden bir kızı vardır.