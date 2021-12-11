Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'e geliyor

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları arasında olan Balık Ayhan, hayatıyla gündeme geldi. Peki, Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta yine eğlenceli bir bölümle ekranda olacak.

Programın bu haftaki konuları ise Güllü, Balık Ayhan, Tarık Mengüç, Harem Grubu, Ümmiye, Cem Bergamalı ve Sinan Zorbey olarak açıklandı.

Programın konuklarını öğrenen seyirciler, bazı isimlerin hayatına dair detayları gündeme getirdi.

Bu isimlerden birisi olan Balık Ayhan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

Peki, Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında? İşte yanıtı...

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınmış olan ünlü müzisyen Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da dünyaya geldi.

Doğduğu Hacıhüsrev'de teneke kutularından yapmış olduğu darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise henüz 6 yaşındayken almıştır.

1992 senesinde ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve tanınmaya başlamıştır.

Sonrasında İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan, birçok filmin müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden biri olarak bilinen Balık Ayhan, lakabını küçükken mahallenin büyüklerinin sevmek için onu annesinin kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını, bu sebeple kendisine bu lakabı taktıklarını söylemiştir.

Bir dönem sofuluk dönemi geçirdiğini, arayış içerisinde olduğunu, sakal bıraktığını ve namaz kıldığını, hatta Ramazan ayının ilk günlerinde sabah ezanı okuduğunu belirten Balık Ayhan, Allah'a inanan bir birey olduğunu her tarafta Allah'ı ve peygamberi anlatan bir kişilik olduğunu belirtmiştir.

Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmlerinde ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak yer almıştır.