Balkan Ninnisi 3. bölüm fragmanı: ErJov aşkı gitgide büyüyor ama Pavel rahat durmuyor!

TRT1'in çiçeği burnunda dizisi Balkan Ninnisi'nin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Pavel'in Ertan'ın karşısına çıkması damga vurdu.

TRT1 ekranlarının yeni yaz dizisi Balkan Ninnisi, ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı.

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi’nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, oyuncu kadrosunda Özlem Türkad, Merih Öztürk, Emre Bey, Gözde Çığacı, Hakan Boyav ve Suzana Akbelge gibi isimleri buluşturuyor.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir imkansız aşk hikayesini anlatan dizi, Balkan ezgileri ve kültürünü de yansıtıyor.

Balkan Ninnisi 3. Bölüm Fragmanı VİDEO

Balkan Ninnisi yeni bölüm

Salı akşamlarının yeni favorisi Balkan Ninnisi'nden 3. bölüm fragmanı da geldi.

Fragmanda, Jovanka ile Ertan'ın aşkı tam gaz devam ederken, ailelerin çekişmesi de sürmektedir.

5 Temmuz Salı günü yayınlanacak yeni bölümde, Makedon mafyası Pavel, Ertan'ın karşısına çıkar...