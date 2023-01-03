FİNAL YAPIYOR! Balkan Ninnisi ne zaman final yapacak? Balkan Ninnisi final bölümü fragmanı..

FİNAL YAPIYOR! Balkan Ninnisi ne zaman final yapacak? Balkan Ninnisi final bölümü fragmanı..

Balkan Ninnisi isimli dizinin final tarihi belli oldu. İşte dizinin final yapacağı tarih..

Uzun süredir gündemde olan TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi'nin ne zaman final yapacağı belli oldu.

Balkan Ninnisi dizisinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Başarılı oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen diziden üzücü bir haber geldi.

Dizinin final yapacağı tarih kesinleşti. Şimdiye kadar 24 bölümü ile ekranlara gelen Balkan Ninnisi ekranlara veda ediyor.

Balkan Ninnisi final tarihi

TRT1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Balkan Ninnisi 5 Ocak Perşembe günü yayınlanacak 25. bölümü ile final yapacak.

İşte Balkan Ninnisi dizisinin merakla beklenen final bölümü fragmanı..

Balkan Ninnisi final bölümü fragmanı VİDEO